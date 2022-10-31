Обзор СМИ Кавказа 24 - 30 октября

В Кабардино-Балкарии близится к завершению сбор плодов и ягод. По данным газеты "Кабардино-Балкарская правда", сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на современном промышленном садоводстве, собрали около 300 тыс. тонн различной плодоовощной продукции. Это без учета урожая плодов и ягод, выращенного в личных подсобных хозяйствах населения.

В КБР этот год выдался благоприятным для большинства плодовых и ягодных культур. В прошлом году валовой сбор плодов и ягод во всех категориях хозяйств республики составил 535,5 тыс. тонн, что по факту стало вторым показателем в масштабах РФ. КБР уже давно преодолела планку самообеспеченности в сегменте плодово-ягодной продукции, сегодня садоводы региона в рамках импортозамещения поставляют свыше 400 тыс. тонн различных плодов и ягод во многие субъекты РФ, а также некоторые страны ближнего зарубежья.

Кабардино-Балкария остается лидером в России по закладке многолетних насаждений на основе инновационных технологий. По информации регионального Минсельхоза, в КБР площади новых плантаций фруктовых садов интенсивного и суперинтенсивного типов уже превысили 25 тыс. га. Суммарная мощность объектов длительного хранения плодово-ягодной продукции в КБР составляет 192,5 тыс. тонн. С начала 2022 года введены в эксплуатацию новые мощности хранения в объеме 6,7 тыс. тонн. Современные объекты длительного хранения продукции садоводства выступают гарантом в стабильном круглогодичном обеспечении населения региона и страны свежими плодами и ягодами высокого качества.

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В Дагестане строится крупный тепличный комплекс современного типа, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Проект реализуется компанией "Югагрохолдинг" в селе Шамхал-Термене. Как рассказал газете "Дагестанская правда" инициатор проекта, депутат Народного собрания РД Абдурахман Камилов, еще в 2015 году было решено внести вклад в реализацию поставленных задач по импортозамещению. Во взаимодействии с ведущими турецкими компаниями в 2017 году запустили первый проект на площади 5,5 га, где успешно выращивают "розовый" томат, который сегодня востребован на российском рынке. Второй этап тепличного комплекса площадью 6,6 га рассчитывают завершить до конца ноября. На днях в Каспийске прошел форум с участием представителей тепличного бизнеса России. По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, на площадке ООО "Югагрохолдинг" практически сформировался центр по развитию овощеводства защищенного грунта. В последние годы в Дагестане овощеводство закрытого грунта получило развитие: площадь теплиц составляет около 700 га.

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Газета "Южная Осетия" информирует, что в Цхинвале ведутся работы по благоустройству городских магистралей, финансируемые в рамках российской Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. На улицах уложен первый слой асфальтобетона, установили бордюры вдоль проезжей части, дорожники поднимают колодезные люки на проектную отметку и сразу после этого "укатают" второй завершающий слой асфальтового покрытия. Одновременно обустраиваются тротуары. Ранее здесь были заменены инженерные сети (водоснабжение, канализация и газоснабжение). На Привокзальной площади уложили первый слой асфальта, обустраивается скверик. Здесь установят фонтанчики питьевой воды, лавочки, опоры наружного освещения, бюсты героев Южной Осетии. С площади будут убраны расположенные здесь невзрачные торговые вагончики и ларьки, портящие общий вид.

В программе значится капремонт десяти транспортных артерий Цхинвала. По словам строителей, проблем с финансированием и завозом стройматериалов не возникает. В нынешнем году благоустройство улиц стартовало позже, чем обычно. Причиной стали затянувшиеся президентские выборы в республике и резкий рост цен на стройматериалы, что привело к корректировке смет. Сейчас работы идут по графику. Руководство генподрядной организации уверяет, весь комплекс строительно-монтажных работ будет завершен в октябре-ноябре. С 2013 года в столице за счет средств Инвестиционной программы капитально отремонтировано около 90 транспортных артерий.

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Чеченская газета "Вести республики" сообщает, что в Грозном после масштабной реновации открылся Национальный музей ЧР. К открытию московскими специалистами восстановлено несколько произведений из коллекции музея, в том числе полотна живописцев Константина и Владимира Маковских. Особое внимание уделено вновь обретенным шедеврам коллекции, долго хранившимся в Москве, в центре "РОСИЗО", а также работам старых мастеров, которые прошли реставрацию в ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря.

История музея насчитывает без малого 100 лет. Музей был открыт 7 ноября 1924 года отделом народного образования Грозного. В создании музея сыграл роль местный коллекционер, страстный филателист Борис Скалиотти. Он и стал его первым заведующим. Первоначально это был окружной музей по истории культуры и религии и занимал две комнаты в одной из школ. Сюда из разных учреждений привозились коллекции предметов, представляющих культурную ценность, здесь собирались экспонаты по истории Грозного и ЧР, а также по истории религии. В феврале 1925 года открылся отдел нумизматики. В 1930-е годы Чеченский музей из хранилища материальных памятников превратился в научно-исследовательское учреждение. В 1936 году, после объединения Чеченской и Ингушской автономных областей в Чечено-Ингушскую автономную республику музей получил статус Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея. В музее демонстрировались экспозиции, отражающие успехи Чечено-Ингушетии в области экономики, образования и культуры. Этим достигалась реализация его просветительской, воспитательной и пропагандистской деятельности. К 1990-м годам Чеченский государственный объединенный музей был одним из крупнейших на Северном Кавказе. В его фондах было около 230 тыс. единиц хранения. В 2013 году, после открытия нового здания, в музее был создан первый на Северном Кавказе информационно-образовательный центр "Государственный Русский музей: виртуальный филиал" в рамках уникального международного проекта, воплощающего идею доступности крупнейшего собрания национального искусства посредством новейших компьютерных технологий.

Сейчас планы музея обширны: международные и российские выставки, научная и издательская деятельность, культурно-образовательные проекты, конференции, концерты, спектакли и кинопоказы. Современно оформленное пространство станет культурным центром, где зрители всех поколений не только получат незабываемые впечатления, но и смогут приобрести книги и сувениры, обсудить увиденное в арт-кафе. Для искусствоведов, реставраторов и художников это прекрасная возможность для встреч, обмена опытом, работы над новыми проектами, отмечается в публикации.

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Газета "Северная Осетия" рассказывает, что в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова во Владикавказе состоялся показ спектакля "А зори здесь тихие" по известной повести Б. Васильева. Собранные средства от проданных по "Пушкинской карте" билетов в размере более 100 тыс. рублей направили в помощь участникам СВО, в том числе батальонам "Алания" и "Осетия". "Дело даже не в сумме, просто ребята будут знать, что о них думают и помнят... Это не просто сбор от спектакля, а сбор от великолепной удивительно, трогательной пьесы "А зори здесь тихие". Эту постановку мы очень любим. Показывали ее и на фестивале в Крыму, и на гастролях. Я надеюсь, что молодым зрителям, которые собрались в зале, спектакль очень понравился, они из него многое для себя вынесли и как- то по-другому начали смотреть на жизнь, росли патриотами России", − говорит художественный руководитель и директор Академического русского театра им. Е. Вахтангова Владимир Уваров.

В пресс-службе Минкульта республики рассказали, что подобные благотворительные показы в помощь участникам СВО пройдут также в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева, а государственный ансамбль "Алан" и оркестр народных инструментов им. Б. Газданова проведут благотворительные концерты. В дальнейшем к акции присоединятся и другие учреждения культуры.