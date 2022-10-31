Россия вывела юань на пятое место среди самых торгуемых валют в мире

Китайский юань оказался на пятом месте по объему валютных операций за счет экономического роста и разворота попавшей под санкции России в сторону китайского рынка. По данным Банка международных расчетов, китайская валюта обошла австралийскую, канадскую и швейцарскую. Как пишет японская "Нихон кэйдзай" со ссылкой на Банк международных расчетов, средний дневной оборот юаня в апреле составил $526 млрд, что на 85% больше, чем в то же месяце 2019 года.

На китайскую валюту пришлось 7% общемировых транзакций, то есть рост составил 2,7 процентных пункта. Сумма процентных долей составляет 200%, поскольку в каждой денежной операции участвует две валюты. Юань опережают доллар, евро, иена и фунт. Юань, занимавший 8-е место в апреле 2019 года, в новом рейтинге обогнал валюты Австралии, Канады и Швейцарии. Банк международных расчетов публикует данные о внебиржевом кассовом обороте валютного рынка раз в три года на основе отчетов центральных банков со всего мира.

Одна из основных причин роста доли китайской валюты - увеличение объема финансовых операций с Россией. По данным SWIFT, международной межбанковской системы платежей, в сентябре на Россию пришлось 3,58% платежей в юанях, это четвертый по влечение показатель. Еще в марте России не было даже среди 15 стран, активно использующих юань. В апреле российская доля составила 0,62%, а страна оказалась на 12-м месте по использованию юаня. В июле и августе объемы платежей в юанях значительно выросли, и Россия занята третью строчку в рейтинге.

Москва укрепляет связи с Китаем на фоне попыток США и Европы изолировать Россию. Помимо платежей за нефть и другие товары, крупнейший производитель алюминия, ”РУСАЛ”, первым в стране выпустил облигации в юанях.

Хотя Китай - вторая крупнейшая экономика в мире, юань в качестве глобальной валюты используется гораздо в меньшей степени, чем доллар и евро из-за жесткого контроля Пекина за движением капитала с целью обеспечить стабильность валюты. На материковом Китае иностранным гражданам запрещено торговать акциями и облигациями, номинированным в юанях. Чтобы совершить денежный перевод за границу, необходимо предоставить документ, подтверждающий, что перевод не является операцией с капиталом.

”Доля юаня, скорее всего, продолжит расти, как и товарооборот, - уверен старший экономист в Институте международных валютных отношений Масаси Хасимото. - Но поскольку политическая и финансовая нестабильность может усилиться, неизвестно, будет ли доля юаня расти нынешними темпами”.

По данным Банка международных расчетов, американский доллар по-прежнему на первом месте: в апреле средняя ежедневная сумма финансовых операций составила $6,64 трлн. Доля американской валюты выросла незначительно с 88,3% по сравнению с тремя годами ранее. Доля иены упала на 0,1% до 16,7%.