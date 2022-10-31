На дорогах к курортам Карачаево-Черкесии до конца года заработает придорожный сервис

31 окт. 1:34

Уже до конца текущего 2022 года в Карачаево-Черкесии по пути следования к курортам республики заработают 11 пунктов придорожного сервиса, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рашид Темрезов.

"Продолжаем развивать туризм! В нашей республике впервые появятся пункты придорожного сервиса, при этом все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Их строительство стало возможным благодаря победе КЧР в грантовом конкурсе правительства РФ и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли", - рассказал он..

Пункты появятся вдоль автомобильных дорог федерального значения в Кавказском, Кумыше, Домбае, Гумбаши, Эркен-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джегуте, Кардоникской и в районе села Важное. Они призваны повысить комфорт туристов и будут включать в себя пространство для отдыха, кофейни, супермаркеты, парковки и санитарно-техническую зону.

"Сейчас многое делается для того, чтобы наша республика славилась не только удивительной красотой природы, богатой культурой и гостеприимством, но и высоким уровнем сервиса. Появление в Карачаево-Черкесии сети придорожных пунктов - огромный, я уверен, шаг в этом направлении", - добавил Темрезов.