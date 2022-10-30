Экоактивистки использовали скелет динозавра для очередной акции в Германии

Участницы германского природоохранного движения "Последнее поколение" сегодня приклеили себя к металлической конструкции, на которой держится скелет динозавра в Музее естествознания в Берлине, об акции пишет газета Der Tagesspiegel.
Ее смысл активистки раскрыли в социальных сетях: они пытаются привлечь внимание к проблемам, вызванным изменением климата.
"Как и динозаврам, нам грозят климатические изменения, которые мы не можем остановить", - предупреждают протестующие.
Ранее участники экодвижения облили картофельным супом картину Клода Моне из серии "Стога" в музее Потсдама, нанеся ущерб на пятизначную сумму.