Экоактивистки использовали скелет динозавра для очередной акции в Германии

30 окт. 21:59

Участницы германского природоохранного движения "Последнее поколение" сегодня приклеили себя к металлической конструкции, на которой держится скелет динозавра в Музее естествознания в Берлине, об акции пишет газета Der Tagesspiegel.

Ее смысл активистки раскрыли в социальных сетях: они пытаются привлечь внимание к проблемам, вызванным изменением климата.

"Как и динозаврам, нам грозят климатические изменения, которые мы не можем остановить", - предупреждают протестующие.

Ранее участники экодвижения облили картофельным супом картину Клода Моне из серии "Стога" в музее Потсдама, нанеся ущерб на пятизначную сумму.