Турция готова стать энергокоридором для поставок в Европу

30 окт. 21:42

Турция может получить роль энергетического коридора для поставок газа и нефти в Европу из РФ, Ирана и Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр финансов и казначейства страны Нуреддин Небати в интервью Arab News.

По словам чиновника, энергоносители через территорию Турции могут поставляться в Европу более дешево и безопасно.

"Это лучшее решение проблем высоких цен, которые загоняют мир в рецессию. Как сказал наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, Турция готова взять на себя ответственность и предпринять шаги по снятию напряжения в мире, в частности в Европе на фоне энергокризиса", - подчеркнул глава Минфина.