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В российских паспортах может появиться новый штамп 

В российских паспортах может появиться новый штамп 

В России могут добавить новый штамп в паспорте. С таким предложением к правительству обратились члены Общественной палаты России (ОП). 

Речь идет о специальной отметке о наличии внуков для бабушек и дедушек. 

По мнению авторов инициативы, это необходимо для того, чтобы они могли принимать активное участие в воспитании малышей без оформления временного опекунства и других разрешительных документов. 

Инициаторы нововведения предлагают, что такой штамп в паспорте можно будет поставить в органах МВД по заявлению обоих родителей, пишут "Известия".

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