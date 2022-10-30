В российских паспортах может появиться новый штамп 

30 окт. 21:28

В России могут добавить новый штамп в паспорте. С таким предложением к правительству обратились члены Общественной палаты России (ОП).

Речь идет о специальной отметке о наличии внуков для бабушек и дедушек.

По мнению авторов инициативы, это необходимо для того, чтобы они могли принимать активное участие в воспитании малышей без оформления временного опекунства и других разрешительных документов.

Инициаторы нововведения предлагают, что такой штамп в паспорте можно будет поставить в органах МВД по заявлению обоих родителей, пишут "Известия".