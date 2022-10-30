Грузия намерена выйти на новый уровень за счет транзита вместе с Азербайджаном

30 окт. 21:12

Руководство Грузии подготовило важные проекты, благодаря которым она выйдет на новый уровень в качестве транзитной страны, сообщил министр экономики Леван Давиташвили в эфире телеканала "Имеди".

"Транзитный потенциал страны принесет ей новое позиционирование на международном уровне и сделает Грузию и Азербайджан еще более привлекательными и интересными для Европы и международного сообщества", - подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что с этой целью правительство совершило визиты в Казахстане и Туркменистан, поскольку мощный грузопоток может прийти именно из Средней Азии.