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Грузия намерена выйти на новый уровень за счет транзита вместе с Азербайджаном

Грузия намерена выйти на новый уровень за счет транзита вместе с Азербайджаном

Руководство Грузии подготовило важные проекты, благодаря которым она выйдет на новый уровень в качестве транзитной страны, сообщил министр экономики Леван Давиташвили в эфире телеканала "Имеди".

"Транзитный потенциал страны принесет ей новое позиционирование на международном уровне и сделает Грузию и Азербайджан еще более привлекательными и интересными для Европы и международного сообщества", - подчеркнул глава ведомства.

Он уточнил, что с этой целью правительство совершило визиты в Казахстане и Туркменистан, поскольку мощный грузопоток может прийти именно из Средней Азии.

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