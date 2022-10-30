Давка унесла жизни более 10 человек на концерте в Конго

30 окт. 20:59

Минимум 11 человек, в том числе полицейский, погибли при давке на концерте на самом большом стадионе столицы Демократической Республики Конго - города Киншаса. Об этом рассказал вице-премьер, министр внутренних дел, безопасности, по вопросам традиционного права страны Даниэль Асело Окито Ванкой.

"Согласно полученной нами информации, в произошедшем виноваты организаторы концерта. Возникла толчея и люди задохнулись", - цитирует его конголезский новостной портал Actualite .

Чиновник заверил, что виновные трагедии будут наказаны.

Напомним, на концерте певца Фалли Ипупы накануне возникла давка. Стадион на 80 тыс мест был переполнен, люди находились также в проходах. Полиция не смогла сдержать напор толпы, которая пыталась подойти к сцене, и возникла давка.