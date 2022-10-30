СМИ: оборвавшийся в Индии мост был перегружен

30 окт. 20:49

Обрушившийся сегодня в индийском штате Гуджарат вантовый мост в момент ЧП был перегружен, передает информационное агентство ANI со ссылкой на очевидцев.

"На мосту была огромная толпа людей. Многие приехали сюда и гуляли, продолжая отмечать Дивали (фестиваль огней - ред.)", - пояснил Амит Пател.

По его словам, когда мост обрушился, "люди падали друг на друга".

Ранее озвучивалась информация, что на мосту во время падения было около 500 человек.

По последним данным, в результате трагедии погиб 91 человек, госпитализированы еще 70 человек. Спасательные работы продолжаются.