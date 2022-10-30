Руденко: Россия в ближайшие дни проведет контакты с участниками зерновой сделки

30 окт. 20:30

Российская сторона планирует контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке в ближайшее время, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко журналистам в Москве.

"Наверное, нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией - участниками стамбульской сделки", - цитирует его "Интерфакс".

Дипломат предположил, что эти контакты состоятся "в ближайшие дни".

Что касается возможного возвращения РФ к "зерновой сделке", то об этом, по словам Руденко, можно будет говорить после тщательного расследования инцидента в Севастополе.