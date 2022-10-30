МИД России: надеемся, что встреча в Сочи поможет в заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией

30 окт. 19:59

Москва рассчитывает, что запланированный на завтра в Сочи саммит Россия-Азербайджан-Армения поможет продвижению на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Все может в этой жизни случиться", - такой ответ он дал на вопрос о том, может ли мирный договор между Арменией и Азербайджаном быть подписан до конца года.

Дипломат констатировал, что проблемы еще остаются, и их "немало", но предположил, что "все они будут проговариваться в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи".

"Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора", - заявил замминистра.