Мужчину, убившего краснокнижных белых лебедей, поймали в Акмолинской области

30 окт. 19:35

Охотника, застрелившего краснокнижных лебедей, задержали в Акмолинской области. Об этом сообщает официальный ресурс Polisia.kz.

Накануне участковые инспекторы отдела полиции Буландынского района во время рейда в рамках операции "Браконьер" остановили мотоцикл "ИЖ - Юпитер 5" под управлением 67-летнего местного жителя.

В коляске мотоцикла лежали туши двух лебедей и гладкоствольное охотничье ружье "ТОЗ 34", зарегистрированное в ОВД. Нашлось у селянина и удостоверение охотника.

"По словам акмолинца, о запрете охотиться на лебедей, занесенных в Красную книгу, он знал, однако, увидев птиц, застрелил их", - говорится в сообщении.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.337 УК РК (Незаконная охота).

Отметим, что охота на водоплавающую птицу в Акмолинской области запрещена, лебедь-кликун, как вид с сокращающейся численностью, включен в Красную книгу Казахстана.