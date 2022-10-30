Министр обороны Турции ведет переговоры с участниками зерновой сделки

30 окт. 19:15

Глава Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар продолжает переговоры с участниками зерновой сделки, об этом сообщило турецкое военное ведомство.

"Для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно осуществлялась в координации, наш министр национальной обороны, господин Хулуси Акар продолжает вести переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие органы власти продолжают вести переговоры и координацию между собой", - пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что Хулуси Акар напоминает сторонам о большом значении этой инициативы, позитивно влияющей на человечество, доказывает, что все кризисы можно урегулировать "с помощью доброй воли и диалога", напоминает о необходимости не допускать провокаций, которые плохо повлияют на продолжение реализации сделки.