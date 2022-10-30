У пилота разбившегося в Адыгее мотодельтаплана не было прав

30 окт. 18:42

Уголовное дело открыто по факту смертельного крушения мотодельтаплана в Адыгее, рассказала представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская.

"По факту крушения дельтаплана в Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - цитирует ее ТАСС.

Авария случилась сегодня в 11:10. Погибои пилот, местный житель 1974 г.р., и туристка из Ростова-на-Дону, женщина 1979 г.р.

Как установило следствие, сразу после набора высоты у мотодельтаплана надломилось крыло, аппарат ушел в пике и упал в ущелье. Известно, что у пилота не было разрешения на предоставление платных услуг, а также права на управление летательным аппаратом.