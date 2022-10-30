Кисловодск примет I Всероссийский фестиваль "Скалы Кавказа"

30 окт. 17:58

I Всероссийский фестиваль скалолазания "Скалы Кавказа" состоится в Кисловодске с 3 по 7 ноября, рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Градоначальник уточнил, что мероприятие пройдет в ущелье реки Аликоновки у Замка коварства и любви. В фестивале примут участие около ста спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Крыма, Красноярска, Владикавказа и других городов России. Они посоревнуются на 115 трассах в пяти скальных секторах.

"Приедут как начинающие скалолазы, так и опытные спортсмены, среди которых чемпионы мира Юлия Абрамчук и Дмитрий Шарафутдинов", - цитирует Моисеева ТАСС.

Фестиваль проходит при поддержке администрации Кисловодска, МЧС, СК, Федераций скалолазания России и Ставропольского края.