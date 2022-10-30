Аэропорт открывается после ремонта взлетной полосы в Кутаиси

30 окт. 17:44

Кутаисский международный аэропорт вернется к работе после ремонта сегодня ночью, с 01.00 по местному времени (полночь мск), такое сообщение распространило Объединение аэропортов Грузии.

"В центре взлетно-посадочной полосы в два слоя уложено асфальтобетонное покрытие толщиной 80 мм. Также на центральном участке взлетно-посадочной полосы выполнено покрытие из мелкозернистого модифицированного асфальтобетона толщиной 50 мм", - цитирует его Sputnik Грузия.

Напомним, аэропорт в Кутаиси закрылся на ремонт 10 октября. Планировалось, что работы займут две недели, но они затянулись на более длительное время. На период ремонта рейсы перенаправлялись в Тбилиси.