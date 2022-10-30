"Аэрофлот" завершил переход на российскую систему бронирования

30 окт. 17:28

Авиакомпания "Аэрофлот" успешно перешла на российскую систему бронирования, говорится на сайте авиаперевозчика.

""Аэрофлот" открыл продажи и возобновил работу онлайн-сервисов после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок", - сказано в сообщении.

Работают официальный сайт, контакт-центр и офисы продаж, а также туристические и онлайн-агенты компании, открыты и продажи на рейсы.

В компании уточнили, что восстановлена онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота", а также рейсы SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия". Пассажиры уже могут воспользоваться основными сервисами по бронированию, покупке, обмену и возврату билетов.