Жители Краснодара выберут новый эскиз для фасада концертного зала

30 окт. 17:11

Мурал итальянского художника в Краснодаре закрасит отечественный мастер: власти Краснодара накануне попросили горожан выбрать эскиз нового граффити для фасада здания Муниципального концертного зала (МКЗ), а идею предложил известный краснодарский художник Георгий Куринов.

"Внешний вид стены МКЗ с незавершенным граффити вызывал справедливые нарекания жителей. Считаем принципиально важным, чтобы новый мурал нанес наш краснодарский граффитист", - подчеркнул начальник управления по делам молодежи Сергей Мальцев, передает портал Юга.ру.

Проголосовать за новый эскиз можно онлайн на сайте городской администрации до 4 ноября. На выбор представлены три варианта, отобранные городскими художниками.

Напомним, в конце ноября 2019 года итальянский художник Луиджи Мариа Мураторе начал расписывать стену администрации Краснодара: его напутствовал лично бывший мэр Евгений Первышов. Но в городе похолодало, и мастер решил взять паузу, уехав на родину. Весной 2020 в дело вмешался ковид, и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов даже предложил местным граффитистам закончить работу. Желающих не нашлось.