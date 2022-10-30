Какие тайны скрывает "Каспийская Атлантида" в Баку?

Сабаильская крепость (на фото справа от колеса обозрения), известная также как Баиловский замок, "Подводный город", "Баиловские камни", Шахри Саба - одно из мест Баку, которое до сих пор хранит в себе множество тайн.

В 350 метрах от берега Приморского бульвара в Баку расположен островок, который облюбовали чайки. На этом месте в 1235 году Ширваншах Фарибурз III построил Баиловский замок, который до недавнего времени полностью был скрыт под водой, - поэтому место назвали Каспийской Атлантидой.

Сохранилось множество описаний Сабаила разного времени. Вот что написал Абд-ар-Рашиду Бакуви в 1403 году: "Бакуйа... город, построенный из камня... Его стены омываются водами моря, которое затопило много стенных башен и приблизилось к мечети...". По словам автора "в городе было две мощные крепости. К одной из них, к большей, море подошло так близко, что волны бьются о ее стены. И эта та, которую татары не смогли взять...". По мнению историков, в этих строках речь идет как раз о Сабаильской крепости.

Сама крепость была построена по проекту зодчего Зейнаддина ибн Абу Рашида Ширвани. Фундамент полностью повторял очертания берегов. Крепостные стены были толщиной 1,5-2 м, 15 стенных башен придавали дополнительную устойчивость стенам и служили наблюдательно-оборонительными пунктами.

В ходе исследований, которые велись с 1940-х годов, ученые выяснили, что по всему периметру замка проходил фриз - каменная полоса, украшенная надписями на арабском языке, а также изображениями человеческих лиц и фантастических животных, не имеющими аналогов на всем Ближнем Востоке - они были найдены впервые на мусульманском памятнике. Поднятые из воды плиты позволили определить возраст постройки, а также имя зодчего. Более того, надписи указывали и на имена ширваншахов, правивших в Азербайджане. А изображения животных на плитах могли означать символ года, заменявший дату по календарю.

Во время экспедиций ученые нашли и фрагменты керамики, части водопроводной системы, металлические скобы для фиксации канатов прибывающих кораблей, монеты, фрагменты керамических труб. Эти предметы можно увидеть на экспозиции в музее "Дворец Ширваншахов".

Существует множество предположений относительно того, для чего предназначалась крепость. Некоторые ученые считают, что изначально здесь был храм огнепоклонников, затем сооружение перестраивалось в зависимости от нужд той или иной эпохи. Есть и мнение, что южные ворота Сабаильского замка и постройки перед ним были связаны с морской торговлей - именно здесь проходил морской и речной путь через Азербайджан в Индию. Этот маршрут, описанный еще древнегреческим географом Страбоном и называемый иногда "дорога Страбона", мог быть частью Великого Шелкового пути.

Ученые сходятся в том, что крепость была изначально построена на суше (в XIII веке), но после сильнейшего землетрясения 1306 года ушла под воду из-за повышения уровня Каспия.

Сабаильская крепость - уникальный памятник. Она до сих пор скрывает тайны, которые усердно разгадывают исследователи.