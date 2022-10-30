"Дом Петра I" в Дербенте стал памятником культуры федерального значения

30 окт. 16:57

Музейный комплекс "Дом Петра I" в Дербенте получил статус памятника культуры федерального значения, сообщает пресс-служба Дагнаследия.

"Приказом Министерства культуры России объект культурного наследия федерального значения "Домик Петра I", 1772 года зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сотрудники музея обратились в Дагнаследие с просьбой провести историко-культурную экспертизу памятника для дальнейшего включения его в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, музейный комплекс "Дом Петра I" в Дербенте находится на месте, где во время Персидского похода останавливался российский император. Он был создан в 2015 году.