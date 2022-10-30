Тбилиси в ноябре примет фестиваль камерной музыки

30 окт. 16:51

В ноябре на сцене Большого зала столичной Государственной консерватории им. В.Сараджишвили в Тбилиси пройдет шестнадцатый по счету Тбилисский фестиваль камерной музыки, сообщают организаторы.

Среди участников фестиваля – Тбилисский государственный камерный оркестр "Симфониетта Грузии", пианистка Мариана Ачба, а также духовой квинтет (флейтистка Наталия Ломинадзе, гобоистка Саломе Квалиашвили, кларнетист Давид Джишкариани, фаготист Георгий Алавидзе, вальторнист Давид Шарикадзе), передает Sputnik Грузия.

На сцене фестиваля также выступит скрипачка Верико Чумбуридзе (Грузия/Турция/Германия), пианист Мамикон Нахапетов (Грузия/Германия), а также струнный квартет им. С. Цинцадзе и другие, а прозвучат известные произведения Моцарта, Шуберта, Респиги, Брамса, Гайдна и Канчели.

Фестиваль продлится с 1 по 6 ноября.