Очередные внеочередные выборы в Израиле: Нетаньяху vs Лапид

Внеочередные выборы в Кнессет 25-го созыва состоятся 1 ноября и станут пятыми за последние три с половиной года. В них смогут участвовать 6 788 804 человека.

Вечером 15 сентября Центральная избирательная комиссия Израиля завершила регистрацию партийных списков на выборы в парламент. Всего было зарегистрировано 40 партий и блоков. Впрочем, 27 из них, судя по результатам опросов, не преодолеют электоральный барьер в 3,25% голосов. По данным ЦИК, на 120 мест в Кнессете претендуют более 1000 кандидатов.

Почему возникла необходимость в проведении выборов

Коалиция во главе с партиями "Ямина" Нафтали Беннета и "Еш атид" Яира Лапида сформировала кабинет министров по итогам парламентских выборов, прошедших 23 марта 2021 года, 13 июня Беннет сменил лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаньяху на посту премьера, который тот бессменно занимал с 2009 года. Однако правящий альянс просуществовал недолго, и 20 июня нынешнего года его лидеры договорились о роспуске Кнессета и передаче полномочий главы кабмина Лапиду в рамках коалиционного соглашения до следующих выборов. 30 июня Кнессет одобрил законопроект о самороспуске.

Фавориты предвыборной гонки

Наибольшие шансы сформировать коалицию большинства и занять пост премьер-министра после выборов имеют 58-летний Яир Лапид и 73-летний ветеран израильской политики, экс-премьер, председатель оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, хотя политологи не исключают сюрпризов.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что претенденты идут практически "ноздря в ноздрю", и это делает итоги выборов практически непредсказуемыми. Вполне возможно, что абсолютного большинства в 120-местном Кнессете не получит никто. В таком случае победителю, кто бы им ни оказался, придется обратиться к союзникам в надежде получить 61 место - именно столько необходимо для формирования нового правительства.

Что обещают кандидаты

Яир Лапид позиционирует себя как голос национального единства. "Мы начали множество полезных для Израиля процессов", - говорит он, поясняя, что речь идет о программе "Закон и порядок". "Настало время прекратить безобразия на улицах: нам нужны еще 5 тысяч полицейских, еще 26 пограничных рот и 30 тысяч служащих национальной гвардии. Нам нужно снизить дороговизну жизни", - подчеркивает политик. Поэтому ему "нужно еще четыре года, чтобы продолжить делать то, что хорошо для Израиля", указывает он.

Лучшим вариантом для нации, по мнению Лапида, было бы правительство единства между его партией "Еш Атид" и партией "Ликуд", но не в том случае, если последнюю фракцию по-прежнему будет возглавлять Нетаньяху, пока он находится под судом. Нетаньяху "имеет серьезные уголовные обвинения", напоминает он.

Нетаньяху, в свою очередь, считает, что ему удастся сформировать и возглавить устойчивое правительство на четыре года. "Мои товарищи и я создадим широкое национальное правительство, которое я возглавлю и которое позаботится обо всех израильтянах без исключения", - обещает он. Также политик заверил, что в случае прихода к власти его кабмин "снизит налоги, снизит цены и приведет Израиль к высочайшим достижениям и дополнительным мирным соглашениям".

Нынешние выборы имеют большое значение для него. Став премьером, Нетаньяху сможет обеспечить себе иммунитет от судебного разбирательства, о котором упоминал его главный оппонент.

Выборы после выборов?

Возможны ли новые скорые выборы после 1 ноября? У партий есть около трех месяцев, чтобы создать коалицию. Если они потерпят неудачу в решении этой задачи, (что, судя по всему, не исключено), Израиль вернется к выборам уже в начале следующего года.