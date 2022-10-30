Песков: нужно терпеливо доносить до США позицию России

30 окт. 15:59

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что необходимо продолжать доносить до США позицию России.

Он напомнил, что глава государстве в своей валдайской речи сказал, что Вашингтон настолько убежден в своей правоте, что с первого раза до него не доходит.

"Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом", - поведал представитель Кремля.