Россия и Иран заключили соглашения в сельскохозяйственной сфере

30 окт. 16:28

Москва и Тегеран подписали несколько соглашений в сельскохозяйственной сфере в ходе заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, рассказал замминистра сельского хозяйства ИРИ Мохсен Шираванд.

"Иран и Россия подписали сегодня несколько документов о сотрудничестве в ряде сфер, которые окажут определяющее воздействие на экспорт иранской сельхозпродукции", - сказал чиновник в интервью агентству Шана.

По его словам, так как сельскохозяйственный сектор занимает значительную долю товарооборота между двумя странами, присутствие на мероприятии представителей иранского Минсельхоза очень важно для наращивания объема торговли и ее диверсификации.

Шираванд также рассчитывает, что новые соглашения помогут сократить текущие разногласия по стандартам сельхозпродукции - ранее они вызывали проблемы с поставками иранских товаров в РФ.