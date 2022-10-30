В Кремле объяснили слова Путина о самом опасном и важном десятилетии

30 окт. 15:49

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал выступление Владимира Путина на пленарном заседании "Валдая".

В частности, он пояснил суть тезиса о предстоящем самом опасном и важном десятилетии.

По словам представителя Кремля, в своей речи глава государства имел в виду, что в ближайшее десятилетие Запад будет терять свою силу.

"Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть. Да, во многом они продолжают рулить, они очень сильные. Не забывайте, что все-таки Америка, которая рулит Евросоюзом, рулит Японией и так далее, там Австралией, а вместе с ними они составляют практически половину мирового ВВП, и это очень большая сила", - поведал Песков.

Он подчеркнул, что все они уже начали терять свою силу, и это продолжится в течение ближайшего десятка лет.