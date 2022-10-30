В давке в Сеуле погибли пять иранских граждан

30 окт. 15:12

В результате давки в Сеуле погибли минимум 5 граждан Ирана. Об этом сообщили в посольстве Исламской Республики в Южной Корее.

"Число наших соотечественников, погибших в ходе вчерашнего инцидента, возросло до пяти", - приводит сообщение посольства ТАСС.

Еще один иранский гражданин пострадал и обратился к врачам за медпомощью.

Напомним, примерно в 03:00 в воскресенье, 30 октября (21:00 субботы мск) в районе Итхэвон в Сеуле произошла массовая давка, в результате которой погибли как минимум 153 человека, еще 82 пострадали. Трагедия случилась в районе проведения празднования Хэллоуина. Согласно предварительной информации, в это время там находилось около 100 тыс человек.