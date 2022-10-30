В горах Адыгеи разбились на мотодельтаплане два человека

30 окт. 14:59

В воскресенье в результате падения мотодельтаплана в Майкопском районе Адыгеи погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о падении мотодельтаплана в МО "Майкопский район", автодорога ст. Даховская - плато Лаго-Наки, поступило в МЧС в 11:10.

Сотрудники экстренных служб установили, что при падении произошло возгорание мотодельтаплана, после чего на место происшествия были направлены оперативные группы Майкопского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате ЧП погибли житель Адыгеи 1974 года рождения, управлявший мотодельтапланом, и туристка из Ростова-на-Дону 1979 года рождения.