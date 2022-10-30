СМИ: Турция обсуждает с Россией возобновление продуктовой сделки

30 окт. 14:52

Турция ведет переговоры с Россией по ситуации вокруг "зерновой сделки". Об этом сообщил источник в Стамбуле.

По его словам, Анкара проводит "телефонную дипломатию" с Москвой на всех уровнях.

Источник отметил, что ситуация сложная, поэтому не может сейчас раскрыть детали переговоров. "В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", - цитирует его РИА Новости.

Собеседник добавил также, что пока не знает, когда будет обнародована официальная позиция Турции по данному вопросу.

В свою очередь, другой источник заявил, что в ближайшие дни Турция может представить ряд инициатив в этом направлении. "Ситуация анализируется. Возможны определенные шаги", - приводит его слова ТАСС.

Источник допускает, что в Москву приедет делегация министерства национальной обороны Турции, представители которого принимают участие в работе Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

По мнению экспертов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время обсудит ситуацию вокруг "зерновой сделки" с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.

Накануне Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке".