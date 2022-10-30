В России диагностировали COVID-19 у 6803 человек

30 окт. 14:39

За последние 24 в России выявили 6803 случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 9008 человек, умерли – 75. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 21 423 725. Справились с болезнью 20 796 124 жителя страны, скончались – 390 104.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Москве – 730, Санкт-Петербурге – 469, Свердловской области – 354, Самарской области – 293, Республике Башкортостан – 256, Удмуртской Республике – 230, Пермском крае – 218, Московской области – 207, Челябинской области – 175, Нижегородской области – 159.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За минувшие сутки коронавирус выявили у 100 жителей региона. В Кабардино-Балкарии зарегистрировали 26 случаев заражения, в Северной Осетии – 13, в Карачаево-Черкесии – 10, в Дагестане – 5, в Ингушетии – 4, в Чечне – 1.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 630 млн, из них более 6,5млн человек скончались.