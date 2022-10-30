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Российский боец покинул UFC

Российский боец покинул UFC

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшей весовой категории, Аскар Аскаров покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту (с Брэндоном Ройвалом. — прим. ред.), я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ", - поведал спортсмен.

Он добавил, что в первую очередь намерен сейчас привести в порядок здоровье.

Напомним, Аскаров провел в смешанных единоборствах 15 боев (13 побед, одна ничья и одно поражение).

 

 

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