Российский боец покинул UFC

30 окт. 13:59

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшей весовой категории, Аскар Аскаров покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья и это был мой последний бой по контракту (с Брэндоном Ройвалом. — прим. ред.), я попросил UFC освободить меня, на что получил положительный ответ", - поведал спортсмен.

Он добавил, что в первую очередь намерен сейчас привести в порядок здоровье.

Напомним, Аскаров провел в смешанных единоборствах 15 боев (13 побед, одна ничья и одно поражение).