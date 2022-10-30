В Ингушетии построят крупнейший в СКФО завод полипропиленовых листов

30 окт. 13:46

В 2024 году в Ингушетии заработает самая крупная в СКФО и вторая по мощности в России линия по производству полипропиленовых листов для создания локальных очистных сооружений, сообщил директор по производству в Ингушетии Амир Эсмурзиев.

Он подчеркнул, что проект будет реализован в два этапа. "В рамках первого этапа мы уже запустили сборочный цех по производству локальных очистных сооружений и обучили работе его персонал. Далее планируем завершить работу с оформлением земельного участка, сейчас идет работа по оформлению документов на него и проектированию завода. До конца 2024 года мы запустим большой комплекс, в котором будут располагаться сборочный цех, линия производства, а также складское и административное помещения", - цитирует Эсмурзиева ТАСС.

"Производственная мощность у нас должна выйти на 120 станций в месяц, на сегодняшний день мы делаем 70% от нее. У нас уже есть заказы в Ингушетии от соцобъектов, в том числе от больниц, школ, к тому же, поступают заказы из других регионов", - добавил собеседник. Стоимость проекта оценивается в сумму около 200 млн рублей.