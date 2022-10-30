РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лавров сообщил о готовности Путина провести переговоры с Украиной

Лавров сообщил о готовности Путина провести переговоры с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность президента страны Владимира Путина провести переговоры по Украине.

"Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной", - сказал он в эфире документального фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиза" на Первом канале.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва всегда готова выслушать предложения западных партнеров по снижению напряженности. "Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом", - подытожил Лавров.

1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version