Лавров сообщил о готовности Путина провести переговоры с Украиной

30 окт. 13:22

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил готовность президента страны Владимира Путина провести переговоры по Украине.

"Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной", - сказал он в эфире документального фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиза" на Первом канале.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва всегда готова выслушать предложения западных партнеров по снижению напряженности. "Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом", - подытожил Лавров.