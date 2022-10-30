Баку и Доха обсудили перспективы сотрудничества в экономике

30 окт. 12:57

Состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и премьер-министра, министра внутренних дел Катара Халида бин Халифы бин Абдулазиза Аль Тани. Об этом по итогам встречи сообщил в своих социальных сетях сам азербайджанский министр.

Он подчеркнул, что главной темой переговоров стали перспективы развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Катаром.

Джаббаров добавил, что стороны обсудили взаимодействие в энергетике, транспортно-логистическую деятельность и взаимные инвестиции.