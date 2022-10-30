В Кремле рассказали, о чем Путин мог бы поговорить с Байденом

30 окт. 12:49

Платформой для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Желание США прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что имеет в виду проекты документов, которые были переданы Евросоюзу и США.

Напомним, ранее Москва передала Вашингтону свои предложения, касающиеся предоставления ей гарантий безопасности.