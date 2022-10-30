РЖД нарастит число поездов на Красную поляну

30 окт. 12:38

В декабре РЖД запустит новые спецпоезда к популярным горнолыжным курортам Краснодарского края, сообщили в компании.

Составы будут иметь тематическое зимнее название "Лыжная стрела". Один из таких соединит Ростовскую область с горными курортами Краснодарского края и пройдет по маршруту Ростов-на-Дону - Адлер - Роза Хутор. Воспользоваться поездом также смогут жители Краснодара и других городов Кубани, передает портал Юга.ру.

Традиционно провоз сноубордов, лыж и палок к ним, а также хоккейных клюшек будет бесплатным, отметили в РЖД.

Также с наступлением зимнего сезона мультимодальные маршруты к горнолыжным курортам откроют и пригородные железнодорожные компании. В частности, в Краснодарском крае будет увеличено количество поездов "Ласточка" до курорта "Роза Хутор".

