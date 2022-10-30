США разочарованы решением России приостановить участие в "зерновой сделке"

30 окт. 11:50

США сожалеют о том, что России приняла решение приостановить свое участие в "зерновой сделке". Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Вашингтон призывает все стороны продолжать работу этой важной и спасающей жизни инициативы. "Мы призываем правительство России возобновить свое участие в инициативе, полностью соблюдать договоренность и работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую инициативой", - сказано в письменном заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен также акцентировал внимание на том, что благодаря сделке уже удалось "перевезти 9 млн метрических тонн продовольствия и снизить цены во всем мире". "Это было успехом, это должно продолжаться", - добавил госсекретарь США.

Накануне Россия сообщила о приостановке участия в "зерновой сделке".

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.