Трагедия в Сеуле: в массовой давке погибли более 150 человек, включая четырех россиян

30 окт. 11:33

Сегодня ночью в районе Итхэвон в Сеуле произошла массовая давка, в результате которой погибли как минимум 153 человека, еще 82 пострадали. Об этом сообщило 30 октября агентство Yonhap, ссылаясь на экстренные службы.

Трагедия случилась в районе проведения празднования Хэллоуина примерно в 3:00 в воскресенье, 30 октября (21:00 субботы мск). Согласно предварительной информации, в это время там находилось около 100 тыс человек.

Как отмечается, в давке погибли 22 иностранца, включая четырех граждан России. В посольстве РФ в стране рассказали, что погибшим россиянкам было от 21 до 30 лет.

Расследование обстоятельств трагедии взял под свой контроль президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Он также объявил национальный траур в связи с трагедией, который продлится до 00.00 6 ноября.