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Правительство расширило список недружественных России стран

Правительство расширило список недружественных России стран

Правительство России дополнили список иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия.

Согласно опубликованному на сайте правительства сообщению, в список добавлены еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших введенные Великобританией антироссийские санкции.

Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос. 

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