Представители Турции, Украины, России и ООН не договорились о движении судов

30 окт. 10:48

Представители Турции, Украины, России и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле не договорились о движении судов в рамках "зерновой сделки" 30 октября. Об этом заявила представитель СКЦ Исмини Палла.

"В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября", - цитирует ее РИА Новости.

Палла отметила, что Совместный координационный центр сейчас занимается анализом последних событий. "СКЦ оценивает их влияние на свою деятельность и обсуждает следующие шаги", - добавила она.

Ранее Россия выразила координатору ООН в СКЦ в Стамбуле озабоченность по поводу обеспечения безопасности движения судов в рамках "черноморской зерновой инициативы". Перед этим РФ официально сообщила о приостановке участия в сделке.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром в Стамбуле.