Группа медиков станет участниками программы "Земский доктор" в Северной Осетии

30 окт. 8:24

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил о том, что 27 медиков будут привлечены для работы в сельской местности в Северной Осетии - Алании в 2022 году по программе "Земский доктор".

"Всего по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в этом году мы трудоустроим 22 доктора и 5 фельдшеров. За участие в них медики получают денежную стимуляцию: врачи по 1 млн рублей, фельдшеры - по 500 тыс рублей. Программа "Земский доктор" реализуется в Северной Осетии с 2014 года, за этот период республиканским Минздравом трудоустроено более 60 специалистов", - сказал глава региона.

Меняйло также подчеркнул важность строительства и оснащения медицинских учреждений на селе современной техникой. "Но еще важнее - высококвалифицированные специалисты, которые будут в этих медучреждениях лечить людей. Благодаря таким госпрограммам нам удается постепенно привлекать в отдаленные населенные пункты молодых, а также узконаправленных специалистов", - подчеркнул региональный лидер.