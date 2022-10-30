Студенты Москвы и Севастополя изучают народные промыслы сел Дагестана

30 окт. 6:07

Дагестанский государственный университет организовал научную экспедицию "Древние народные художественные промыслы Дагестана: будущее брендов" в рамках реализации проекта "Социальные лифты для каждого", сообщает пресс-служба вуза.

"Профессиональный конкурс "Открываем Россию заново" реализуют в 2022 году ДГУ, НИУ ВШЭ и АНО "Россия – страна возможностей". В рамках программы студенты факультета управления ДГУ, а также студенты ведущих вузов Москвы и Севастополя изучают народные промыслы Балхара, Унцукуля, Гоцатля, Кубачи, Хива.

"Юные исследователи проводят маркетинговые исследования для выявления направлений развития народного художественного промысла Дагестана", – сказано в сообщении.