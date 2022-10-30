Актобе украсил мурал с изображением Димаша (ВИДЕО)

30 окт. 0:15

На одном из домов в родном городе казахстанского певца и композитора Димаша Кудайбергенова появилось его изображение.

Образ певца и его история успеха вдохновили команду ассоциации урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт, который украсил стену одного из домов по улице Богенбай батыра.

Создатели мурала использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады, чтобы мурал радовал гостей и жителей города как можно дольше. Высота изображения не менее 18 м (более 9 этажей), пишет Sputnik Казахстан.