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Эрдоган протестировал первый турецкий электромобиль TOGG

ANADOLU

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня протестировал первый национальный электромобиль TOGG, сошедший с конвейера турецкой фабрики Гемлик, где уже стартовало серийное производство.

Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля, после чего глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.

"TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира", - отметил турецкий лидер.

ФОТО ANADOLU
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