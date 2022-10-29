Эрдоган протестировал первый турецкий электромобиль TOGG

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня протестировал первый национальный электромобиль TOGG, сошедший с конвейера турецкой фабрики Гемлик, где уже стартовало серийное производство.
Президент ознакомился с цехами, где осуществляются работы по корпусу и монтажу автомобиля, после чего глава турецкого государства и его супруга Эмине Эрдоган протестировали электромобиль, - передает турецкое информационное агентство ANADOLU.
После теста президент Эрдоган поделился впечатлениями и выступил перед работниками фабрики и гостьями мероприятия.
"TOGG, как престижный турецкий бренд, украсит дороги многих стран мира", - отметил турецкий лидер.