В Икрянинском районе Астраханской области сел на мель сухогруз с ячменем

29 окт. 21:43

В Астраханской области минувшей ночью сел на мель сухогруз с ячменем, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В оперативную дежурную смену поступило сообщение от дежурного Морского спасательно-координационного центра. На 60,2 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала в районе села Вахромеево Икрянинского района судно село на мель.

На борту сухогруза "ОМСКИЙ-117", перевозившего ячмень, 13 человек экипажа, - передает "АиФ Астрахань".

К счастью, обошлось без пострадавших. Запаса воды и еды на судне хватит на 10 суток. Корпус не течет, акватория не загрязнена. К тому же, движению других судов это никак не мешает.

Известно, что сухогруз следовал из порта Астрахань в порт Амирабад. На помощь пароходу направлены буксиры.