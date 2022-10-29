В Севастопольской бухте уничтожили авиабомбу времен войны (ВИДЕО)

29 окт. 21:29

Операция по ликвидации немецкой авиабомбы времен Великой Отечественной войны sc-250 массой в четверть тонны тротила прошла в Севастополе, - сообщает МЧС Крыма.

Бомбу обнаружили в водах бухты Гильзовая. Боеприпас уничтожили на месте – на десятиметровой глубине в акватории бухты.

"Бомбу обнаружили сотрудники специализированного отряда во время плановых водолазных работ и идентифицировали как немецкую SC-250", - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Севастополю Мария Сенчихина, передает "АиФ-Крым".

Взрыватель бомбы был поврежден, и это не позволило перевезти ее на специальный полигон для уничтожения. Участок побережья оцепила полиция, акваторию патрулировал катер ГИМС, а людей из прибрежных садоводческих товариществ попросили временно покинуть опасную территорию.

Водолазы МЧС уничтожили бомбу, а вместе с ней и найденные там же артиллерийские снаряды. Ущерба населению и инфраструктуре нанесено не было, - сообщает пресс-служба ведомства.