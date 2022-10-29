Минсельхоз РФ: большую часть украинского зерна получал Евросоюз

29 окт. 21:14

Большинство судов с зерном с Украины направлялись не в нуждающиеся страны, а в страны ЕС, которые иногда получали до 100% груза, - заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Мы видим, на самом деле, куда направлялись суда из Украины – это Италия, Испания, Нидерланды… По некоторым грузам – по рапсу, по кукурузе, по соевым бобам - доля стран ЕС составляет от 60% до 100%. То есть вовсе не те государства, которые реально испытывают острую потребность в продовольствии и ранее традиционно закупали украинскую продукцию", - сказал Патрушев на телеканале "Россия 24".

"Зерновая сделка, к большому сожалению, не только не решила проблемы нуждающихся стран, но и даже в каком-то смысле усугубила их", - отметил глава российского Минсельхоза.