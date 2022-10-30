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Финансовые технологии Турции привлекли рекордные капиталы

"Сабах"
Финансовые технологии Турции привлекли рекордные капиталы

Турецкая система стартапов продолжает привлекать новый капитал, несмотря на препятствия, в том числе глобальное замедление финансирования, которое угрожает развитию отрасли.

Как отмечает турецкая "Сабах", в этом году предприятиям, занимающимся финансовыми технологиями, удалось привлечь рекордный объем финансирования. Как сказано отчете, подготовленном отраслевым мониторингом startups.watch и поддержанном Финансовым управлением президента, около 88 миллионов долларов было вложено в 30 турецких стартапов в области финансовых технологий с января по 26 октября.

За весь прошлый год 40 стартапов привлекли лишь около 68 миллионов долларов. В этом году большая часть капитала пошла на предприятия, занимающиеся платежными технологиями, банковским делом, блокчейном и криптовалютами. Приток капитала связан с прошлогодними правилами цифрового банкинга, которые повысили интерес к турецкой финтех индустрии.

В 2021 году число новых стартапов быстро росло за счет платежных систем компаний, которые были основаны предприятиями, работающими в разных отраслях, от телекоммуникаций до энергетики. Это вызвало растущий интерес к турецкой стартап-экосистеме.

Когда говорят о финтех-экосистемах в сфере финансовых услуг, обычно имеются в виду организации, вместе разрабатывающие и внедряющие новые технологии для ускорения экономического роста.

Влияние правил

Появление различных игроков в цифровых банковских и платежных системах в Турции упростило потребителям поиск различных альтернатив. Ожидается, что правила проложат путь к большему количеству инициатив в области финансовых технологий.

"В Турции финтех-инвестиции достигли 88 миллионов долларов с последними инвестициями, полученными Arf, и, таким образом, достигли рекордного уровня", - сказал основатель startups.watch Серкан Юнсал.

На этой неделе банковская платформа для международных расчетов Arf объявила о привлечении 13 миллионов долларов в ходе начального раунда финансирования.

"Пять или шесть лет назад вся венчурная экосистема получала такое количество инвестиций в год, и тот факт, что только финтех-вертикаль достигла этой суммы всего за 10 месяцев, можно считать самым впечатляющим доказательством того, насколько мобильна финтех-экосистема в Турции", - сказал Юнсал.

Чемпион мира

Основатель startups.watch отметил, что сейчас в Турции насчитывается около 602 предприятий в области финансовых технологий: "С учетом недавних изменений в области регулирования, это число еще больше увеличится, особенно в области банковских технологий. Если вы спросите меня, чего не хватает в финтех-экосистеме, то это отсутствие у нас региональных или глобальных чемпионов. Большинство стартапов растет на местном рынке. Если мы сможем этого достичь, то финтех может стать вертикалью, которая получает 500 миллионов долларов инвестиций каждый год и порождает много мировых чемпионов".

Arf привлекает 13 миллионов долларов

В то время как регулирование банковской деятельности привело к созданию нового поколения банковских и платежных компаний, они также проложили путь для инициатив в области финансовых технологий. Arf стал одним из последних примеров таких компаний. На этой неделе платформа привлекла 13 миллионов долларов в виде акционерного и долгового финансирования в ходе начального раунда, к которому присоединились Circle Ventures, Stellar Development Foundation (SDF), United Overseas Bank (UAB) Venture Management, Signum Capital, Hard Yaka, NGC Ventures, Blockchain Founders Fund и 500 Emerging Europe.

Платформа Arf, основанная Берханом Конгелем, Али Эрхатом Налбантом, Казымом Рыфатом Озийлмазом и Ахметом Озджаном, предлагает услуги по оборотному капиталу и расчетным операциям на основе цифровых активов с собственными on-ramp и off-ramp возможностями для лицензированных предприятий, занимающихся операциями с денежными средствами, и финансовых учреждений.

Фирма надеется использовать капитал для дальнейшего развития своей технологии на основе блокчейна, чтобы обеспечить глобальное управление финансами и кредитные линии оборотного капитала для финансовых учреждений и лицензированных предприятий, занимающихся операциями с денежными средствами, которые работают в индустрии международных платежей.

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