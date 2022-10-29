МИД Канады призвал власти страны наладить контакты с Россией и Китаем

29 окт. 20:58

Канаде необходимо выходить на контакт и налаживать взаимодействие с Россией и Китаем в связи с усилением борьбы за влияние в мире, заявила канадский министр иностранных дел Мелани Жоли в интервью CBС.

"Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать", - пояснила она, добавив, что по ее мнению, канадскому правительству в текущем "историческом моменте" необходимо исходить из прагматичного подхода, поскольку "тектонические плиты мира" находятся в движении, "создавая нестабильность", - передает РИА Новости.

Участие в общих международных дискуссиях с российскими представителями дает возможность противостоять позиции РФ, хотя у нее и "нет желания" сидеть рядом с главой российского МИД Сергеем Лавровым, - посетовала Жоли.

"Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности. Во-вторых, мы теряем влияние в мире, поскольку другие страны G7 общаются с этими государствами", - резюмировала она.