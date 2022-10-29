Народ Турции с Днем Республики поздравили мировые лидеры

29 окт. 20:44

Главы государств и правительств разных стран поздравили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как отметил в своем поздравлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "99-я годовщина со дня провозглашения Турецкой Республики занимает важное место в истории страны. Она олицетворяет единство и солидарность народа, служит уникальным символом свободы и созидания. Турция, сплоченная этими ценностями, стала авторитетным государством, достижения которого признаны всем мировым сообществом", - говорится в его поздравительной телеграмме главы.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении братскому турецкому народу отметил, что "Турецкая Республика достигла больших успехов в укреплении основ государственности, улучшении благосостояния народа и приумножении авторитета страны на международной арене", – говорится в послании главы государства.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что "Турция превратилась в одну из самых могущественных стран, которая день ото дня становится сильнее, стремительно развивается, пользуется авторитетом на международной арене. Сегодня братская Турция, добившаяся существенных достижений в политической, экономической, военной, технологической и других сферах, входит в число самых передовых стран", - отметил Алиев.

"Построенные на дружбе и братстве отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня не имеют аналогов в мире. Наши братство, единство и солидарность, являющиеся духовным наследием наших предков, – это основной ориентир для наших народов, важный фактор безопасности и стабильности для региона и мира. Уверен, что союзнические отношения между нашими странами, руководствующимися лозунгом "Одна нация, два государства", нашими совместными усилиями и впредь будут успешно развиваться по восходящей", - говорится в поздравительном письме.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в своем поздравительном послании отметил исключительные экономические прорывы Турции, заверив: "Пакистан стремится углубить свои многогранные связи с Турцией путем дальнейшего развития огромного потенциала в сферах торговли и промышленности".

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Турцию, подчеркнув, что двусторонние отношения между Турцией и США "основаны на глубоких культурных и торговых связях, а также на партнерстве в рамках НАТО с целью содействия региональному и глобальному миру, безопасности и процветанию".

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев в своем поздравлении отметил: "Турция как страна с растущей экономикой, сильной демократией, приверженностью общечеловеческим ценностям, правильной и дальновидной внешней политикой, продолжает быть гордостью для тюркских государств и источником вдохновения для многих народов мира", добавив: Турция обеспечивает мир и безопасность в регионе и за его пределами, страна заняла достойное место на международной политической арене в качестве сильной державы и продолжает вносить свой вклад в возрождение общего наследия тюркских государств, укрепление исторических и духовных ценностей.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо вице-президенту Турции Фуату Октаю, в котором отметил, что мощная и стабильная в политическом, экономическом и военном отношении Турция сегодня занимает значительное место на международной арене, и Азербайджан полон решимости расширять и диверсифицировать совместными усилиями сотрудничество и эффективную деятельность с братской Турцией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пожелал процветания Турции и ее народу, добавив: "Рад иметь такого надежного друга и стратегического партнера. Я уверен, что отношения Грузии и Турции еще больше укрепятся в ближайшие годы".