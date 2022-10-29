КСИР: беспорядки в Иране закончились

29 окт. 20:14

Главнокомандующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами заявил об окончании беспорядков в Иране.

"Сегодня последний день беспорядков, больше не выходите на улицы", - обратился Салами к иранской молодежи, передает иранское информационное агентство Fars.

Также Салами заявил, что президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Яир Лапид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пытаются оказать влияние на молодежь Ирана через СМИ, однако протесты в некоторых городах страны продолжились, несмотря на призыв главы КСИР, - отмечают западные СМИ.

Напомним, в Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан.